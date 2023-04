Diffidati Juventus-Napoli: i partenopei a rischio squalifica in vista della Salernitana

Il Napoli sfida la Juventus in un match sentitissimo e che arriva dopo il passagio alle semifinali d’Europa League a gennaio per i bianconeri, e l’eliminazione dei partenopei dalla Champions League. Sono due i diffidati in vista della gara contro i bianconeri: Kim ed Osimhen. Due pedine fondamentali, e che in caso di ammonizione andrebbero così a saltare il derby campano contro la Salernitana del prossimo turno.