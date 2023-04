Juventus-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Juventus-Napoli, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri e gli azzurri si ritrovano sul campo per una partita di grandissimo prestigio nonostante il distacco abissale in classifica. I tre punti servono paradossalmente più ai padroni di casa che agli ospiti, vicini comunque a festeggiare lo scudetto. Si parte alle ore 20.45 di domenica 23 aprile.

Juventus-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.