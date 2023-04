Diffidati Bologna-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista del Lecce

La Juventus, reduce da tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, ha assolutamente bisogno di rialzare la testa nel match del Dall’Ara contro il Bologna valevole per la trentaduesima giornata di Serie A 2022/2023. Una partita chiave, dunque, per i ragazzi di Massimiliano Allegri che sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. In vista della prossima sfida contro il Lecce, però, i bianconeri dovranno anche fare attenzione alle ammonizioni poiché sono due i calciatori presenti nella lista dei diffidati: si tratta di Danilo e Cuadrado che, in caso di cartellino giallo, salterebbero il match con i pugliesi.