F1, GP Azerbaigian Baku 2023 replica gara in chiaro su TV8: orario, canale e come vederla

Il GP di Azerbaigian 2023 a Baku di F1 sarà visibile in replica in chiaro su TV8. Vi proponiamo quindi tutte le informazioni utili su orario, canale e come vedere la differita dell’attesissima quarta gara stagionale. Dopo la sprint race vinta da Perez, nuova partenza dalla pole position per Charles Leclerc che proverà a tornare alla vittoria nel Circus con la Ferrari. Appuntamento alle ore 13 di domenica 30 aprile, orario anomalo e allora viene in soccorso la differita. Chi non dovesse riuscire a seguire l’appuntamento in diretta, potrà infatti contare sulla replica proposta da TV8, il canale in chiaro di Sky. Alle ore 18, infatti, disponibile la differita in replica sul canale 8 del telecomando in chiaro. Sportface.it invece vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale.

Domenica 30 aprile 2023

ore 13 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle 18)