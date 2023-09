Il dg di Panini Spagna aizza la trattativa: “Mbappé al Real? Abbiamo già preparato la figurina”

Non si placa mai la teleovela tra il Psg e Kylian Mbappé, che potrebbe finire al Real Madrid. A tal proposito, ha parlato Lluis Torrents, il direttore generale di Panini Spagna, l’azienda famosa per le figurine da collezione. Ecco le sue parole ai microfoni di El Desmarqu: “La figurina d Mbappé con la maglia del Real è già pronta. A dire il vero ho scommesso con la mia squadra e alcuni amici de LaLiga che sarebbe arrivato in estate. Ma penso davvero che accadrà”.