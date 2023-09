Atalanta, Musso ok per la Fiorentina: l’argentino è rientrato in Italia

Le preoccupazioni legate a Juan Musso in casa Atalanta e ad una sua possibilità indisponibilità per la sfida contro la Fiorentina sono terminate. Il portiere, infatti, dopo gli impegni con l’Argentina è già rientrato in Italia, in quel di Bergamo per preparare al meglio la trasferta di Firenze.

Non ci sarà, quindi, nessuna necessità di un avvicendamento tra i pali con Carnesecchi in vista di Firenze, visti i tre giorni pieni per allenarsi. Holm al Franchi potrebbe prendere il posto di Zappacosta a destra, mentre l’Under 21 Ruggeri resta favorito su Bakker sull’altro versante. Altri ballottaggi in attacco tra Lookman e De Ketelaere a supporto di Scamacca, e in difesa, tra Toloi e Djimsiti, tornato con 180 minuti nelle gambe martedì alla ripresa insieme a Pasalic e Kolasinac, quest’ultimo considerato titolare al pari dell’azzurro Scalvini, in gruppo da oggi dopo lo scarico di mercoledì. In mediana De Roon ed Ederson.