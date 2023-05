Dalla depressione per aver saltato Tokyo 2020 all’entusiasmo in vista di Parigi 2024: la storia di Amber Rutter

La vita di Amber Rutter (Hill da nubile), tiratrice a volo britannica, è cambiata alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo non per una medaglia ma per un test Covid positivo, due giorni prima dell’inizio della competizione, che le ha impedito di prendere parte ai Giochi. “In quel momento ho capito che il mio sogno era finito – ha raccontato Rutter a BBC Sport – Ho pianto per settimane, la mia salute mentale ne ha risentito per mesi“. Per Amber si è trattato di un vero e proprio inizio di un calvario, un periodo molto buio dal quale non è stato facile uscire.

L’atleta teneva infatti particolarmente alle Olimpiadi per via di un rapporto speciale col nonno, Bill Rogers, che per primo l’accompagnò a un poligono di tiro all’età di 10 anni e le ripeteva di poter vincere l’oro olimpico. Un legame reso ancora più forte dalla morte dell’uomo, scomparso nel 2019 per un cancro. “Mi sentivo in colpa per mio nonno perché era la nostra passione insieme e lui non avrebbe voluto che mi sentissi così miserabile e infelice – ha aggiunto Rutter – Ho spento la TV per la maggior parte dei Giochi perché ogni volta che la vedevo, mi riportava alla mente dei ricordi difficili e stavo lottando con l’ansia. Di notte non riuscivo a dormire, odiavo tutto ciò che aveva a che fare con lo sport“.

Grazie a un lungo percorso, anche con l’aiuto di una psicologa, la 25enne è però riuscita a superare questo difficile periodo della sua vita e si è tolta delle belle soddisfazioni. Innanzitutto si è garantita la qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024, vincendo anche l’oro a squadra ai Mondiali e tre titoli Europei. Poi, si è anche sposata in Thailandia con il suo compagno James: “Tokyo mi ha davvero dato un vero controllo della realtà e mi ha fatto capire che sei una persona prima di essere un atleta. Mi sentivo come se stessi pianificando la vita con otto anni di anticipo lavorando attorno a un’Olimpiade, che in realtà sono solo due giorni della mia vita – ha spiegato la ragazza -. In questo momento, sono davvero felice del matrimonio e dell’idea di mettere su famiglia perché queste sono cose davvero importanti per me. L’idea di vincere una medaglia olimpica è leggermente cambiata per me e mentirei dicendo che era tutto ciò che volevo ottenere ora“.