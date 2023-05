Manchester United, pronto il rinnovo di De Gea con riduzione ingaggio

Rinnovo in vista per David De Gea, il portiere del Manchester United, che a 32 anni secondo quanto riferisce il Telegraph è pronto a prolungare il suo contratto, in scadenza a fine stagione, accettando la proposta che prevede la riduzione dell’ingaggio. Resterà dunque in Red Devils, anche se Ten Hag ultimamente non gli abbia affatto garantito il posto da titolare per il prossimo anno, e infatti si sta comunque cercando un sostituto dello spagnolo.