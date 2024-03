De Rossi si emoziona parlando di Osvaldo: “Per me è un fratello, se lui vorrà io ci sarò”

Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League ottenuta contro il Brighton, il tecnico della Roma Daniele De Rossi in conferenza stampa ha parlato anche della situazione del suo ex compagno di squadra Pablo Daniel Osvaldo, che in un post sui social ha ammesso di trovarsi in una situazione alquanto complessa dal punto di vista mentale. “Non è facile, per me è un fratello. Ci parlerò, perché c’è un rapporto intimo tra noi. Ci ho parlato dopo Firenze e ci sono sempre per lui, come quando eravamo compagni e come quando io sono stato in Argentina. Se vorrà, io ci sarò”, ha spiegato l’allenatore.