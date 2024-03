Regolamento sorteggio quarti di finale e semifinali Conference League 2023/2024: ecco come funziona

Manca davvero poco al sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e dell’ordine casa-trasferta della finale della Conference League 2023/2024: ecco di seguito come funziona. La speranza per l’Italia è di rimanere in corsa con la Fiorentina, nel frattempo possiamo già riepilogare le norme a livello regolamentare stabilite dall’Uefa, che precisa però come per le disposizioni ufficiali bisognerà attendere la mattina del sorteggio di venerdì 15 marzo, entro le ore 9. In ogni caso, è già noto che si tratta d un sorteggio aperto: non sono previste teste di serie e non c’è allo stesso modo la protezione nazionale, questo vuol dire che le squadre ne potranno affrontare una dello stesso paese e potranno essere opposte a una formazione già sfidata ai gironi.

Sorteggio dei quarti di finale: ecco il regolamento

Nell’urna di Nyon ci sono otto palline con i nomi delle qualificate ai quarti di finale, che vengono inseriti in una ciotola unica e mescolate. La prima squadra sorteggiata giocherà la partita di andata in casa e sfiderà la seconda squadra sorteggiata, che giocherà il ritorno tra le mura amiche. Il procedimento si ripeterà con le palline rimaste nell’urna per completare gli accoppiamenti. In un secondo momento saranno definiti gli orari delle sfide (18.45 o 21).

Sorteggio delle semifinali: ecco il regolamento

In questo sorteggio, si procede anche con il sorteggio delle semifinali. Ci sono quattro palline che contengono dei cartellini contrassegnati dalle seguenti diciture: “Vincitori quarti di finale 1”, “Vincitori quarti di finale 2”, “Vincitori quarti di finale 3”, “Vincitori quarti di finale 4”, inserite nell’urna e mescolate. La prima e la seconda pallina estratte andranno a determinare l’accoppiamento della prima semifinale (o “Semifinale 1”), la prima estratta contiene le squadre la cui vincente ai quarti giocherà la semifinale d’andata in casa. Il procedimento si ripeterà dunque con le altre due palline rimaste, per la “Semifinale 2”.

Sorteggio della finale: ecco perché viene effettuato

Il sorteggio per la finale viene effettuato per il seguente motivo: si andrà a determinare quale squadra giocherà in casa e quale in trasferta, con i biglietti inseriti nell’urna che in questo caso prevedono le seguenti diciture “Vincitori semifinale 1” e “Vincitori semifinale 2”.