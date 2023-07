Wimbledon 2023, Barazzutti: “Sinner ha il DNA del campione, può battere chiunque”

“Penso che Sinner abbia nel DNA le caratteristiche del fuoriclasse, del grande campione, un po’ tutti lo stanno aspettando. Già ha dimostrato di essere un fuoriclasse e contro questi big è andato sempre molto vicino. Deve esprimere queste sue qualità e giocare il suo miglior tennis, potrebbe creare grandi problemi a Djokovic e anche batterlo. Ha il potenziale per poter battere chiunque”. Lo dice in un’intervista all’Adnkronos l’ex capitano di Coppa Davis Corrado Barazzutti a due giorni dalla semifinale di Wimbledon tra il giovane azzurro e il campione serbo. “Battere tutti compreso Djokovic – ribadisce il tecnico -. Ci è andato vicino l’anno scorso quando stava due set a zero. In questo caso a Wimbledon non è che debba fare cose diverse da quelle che sa fare, deve solo esprimersi al meglio”.

Ovviamente le motivazioni sono al massimo anche per Nole: “Dall’altro lato Djokovic è ancora più motivato, cerca di allungare il passo rispetto a Nadal per vincere più Slam di lui, anzi credo che stia cercando di fare il Grande Slam. E’ anche in grandissima forma, si è visto contro un Hurkacz che forse ha giocato la sua partita più bella. Per cui sarà un match difficile: Sinner gioca contro il più grande giocatore della storia che vuole continuare a fare risultati, in grande forma e sulla sua superficie preferita. Ma tutti si aspettano che Sinner diventi il numero uno ed è il momento di cominciare a farlo”.