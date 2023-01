Dalla Spagna: a breve incontro tra Milan e Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz

Il Milan pensa già al futuro, e quindi a confermare lo spagnolo Brahim Diaz. Secondo quanto riportato da As, nei prossimi giorni è atteso un summit tra i rossoneri ed il Real Madrid, club proprietario del cartellino. L’obiettivo di Maldini però, è di diminuire la cifra pattuita di 22 milioni di euro per il suo riscatto dopo i 2 anni di prestito. Se ciò non sarà possibile, si punterà subito al piano B, ovvero Aouar del Lione, che in questo caso arriverebbe a parametro zero a luglio.