Dakar 2024: Loeb si aggiudica la quarta tappa, trionfo per Cornejo tra le moto

In archivio la quarta tappa della Dakar 2024, la Al Salamiya-Al-Hofuf di 299 km. A trionfare è stato Sébastien Loeb, che alla guida della sua Hunter Bahrain Raid Xtreme è salito in cattedra nella parte finale di gara, prevalendo sugli avversari e centrando la 24° vittoria in carriera, la prima di questa edizione. Alle sue spalle il saudita Yazeed Al Rajhi a bordo della Toyota Overdrive Racing, distante 1’08”, e il qatariota nonché compagno di squadra Nasser Al-Attiyah, staccato di 1’22”. A completare la top 5 infine le Audi dello spagnolo Carlos Sainz Sr a 4’58” e di Mr Dakar, Stephane Peterhansel, a 5’21”, mentre non ha chiuso neppure tra i primi 10 il vincitore di ieri, Lucas Moraes. La classifica generale vede sempre al comando Al Rajhi, che ha un vantaggio di 4’19” su Sainz e 11’03” su Al-Attiyah.

Per quanto riguarda le moto, invece, ad aggiudicarsi la quarta tappa è stato José Ignacio Cornejo Florimo con la Monster Energy Honda. Frazione condotta dall’inizio alla fine per il cileno, capace di tagliare il traguardo in 2:51.11, con un vantaggio significativo dei rivali. Seconda piazza per il compagno di squadra Brabec a 2’59”; terzo invece Bernavides (Red Bull KTM Factory Racing) a 3’18”. Quarto posto a 4’26” per Branch, ex leader della classifica generale, scivolato alle spalle di Cornejo (primo con 17:27.13 a 1’15”).