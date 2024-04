Curling, Mondiali Schaffhausen 2024: l’Italia torna alla vittoria, Olanda battuta 8-5

L’Italia supera l’Olanda 8-5, centra la quinta vittoria e si rimette in corsa per un posto nei playoff. Ai Mondiali di curling maschili, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera, la Nazionale azzurra rialza la testa dopo le due sconfitte consecutive e trova un successo importantissimo in ottica qualificazione al playoff iridato. Gli azzurri sul ghiaccio capitanati da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e dall’alternate Francesco De Zanna, giocano una partita intelligente e riescono ad avere la meglio degli olandesi.

L’inizio di partita è favorevole agli azzurri che, con la mano a favore, concretizzano subito il gioco e portano a casa due punti importanti. L’Olanda però reagisce e, dopo un secondo end nullo, non ci sta e complica e non di poco le cose agli azzurri: un tiro sbagliato di Retornaz spalanca la possibilità di mettere a segno tre punti agli avversari, gli oranges non se lo fanno ripetere due volte e si portano in vantaggio per 3-2. Il momento è delicato, ma Retornaz compie una vera e propria magia e rimette in piedi la partita portando altri tre punti agli azzurri che così dopo quattro end passano al comando, 5-3.

Con la mano a favore il team olandese riesce a rosicchiare un altro punticino e si va all’intervallo sul 5-4. Nel sesto end l’intenzione è chiara per entrambe le formazioni, ovvero arrivare alla mano nulla con bocciate e controbocciate. La partita si decide nel settimo end quando gli azzurri mettono a segno altri tre punti e sigillano la partita sull’8-4. L’Olanda ci prova disperatamente a riaprire la partita, ma la rincorsa si ferma nell’ottavo end: un solo stone a punto e arriva il momento di alzare bandiera bianca. Quinto successo in otto incontri per gli azzurri che domani torneranno nuovamente sul ghiaccio per una doppia sfida importantissima: alle 9:00 Italia-Nuova Zelanda e alle 14:00 Italia-Svizzera. Il sogno iridato continua.