Curling, Mondiali femminili 2023: Italia da sogno, Svezia battuta e play-off conquistati

L’Italia è nell’olimpo del curling femminile. La Nazionale azzurra batte la Svezia 7-3 e si qualifica ai playoff dei Mondiali femminili in corso di svolgimento a Sandviken, in Svezia. Stefania Constantini (skip), Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, e Marta Lo Deserto hanno conquistato la settima vittoria del round robin e sono sicure aritmeticamente di finire tra le prime sei e dunque domani si giocheranno il playoff per continuare il sogno iridato.

LA PARTITA – L’inizio di partita è molto teso per entrambe le squadre che sanno l’importanza di questa partita: un punto a testa nei primi due end con chi è di mano che prova a condurre il gioco senza forzare particolarmente. La terza frazione di gioco regala una mano nulla che permette all’Italia di essere di mano negli end pari. Il momento chiave della partita lo si vive nel quarto end quando Stefania Constantini con una giocata da sogno regala tre punti alle azzurre e di fatto indirizza la partita. La Svezia prova a rincorrere, ma l’Italia si difende con ordine e rischia poco negli end in cui non è di mano. A tre end dalla fine l’Italia è avanti per 5-3. Ed è proprio nell’ottavo end che si vive il momento più difficile della partita delle azzurre: Constantini si prende un rischio eccessivo, prova una doppia bocciata per prendersi più di un punto, ma rischia di perdere anche la mano. Qualche millimetro salva l’azzurra che in qualche modo riesce a marcare un punto. Nel nono end la Svezia prova il tutto per tutto, ma l’all-in non paga: mano rubata e 7-3 finale.

LA CLASSIFICA – Vista anche la contemporanea sconfitta degli Usa con la Corea del Sud, l’Italia è sicura di finire tra le prime sei. Infatti in testa c’è la Svizzera imbattuta (11 vittorie e zero sconfitte) che è sicura di andare in semifinale. Per il secondo posto, ultimo utile per qualificarsi direttamente in semifinale, con tutta probabilità se lo giocheranno proprio la Svezia e la Norvegia (7 vittorie e 4 sconfitte) che torneranno sul ghiaccio stasera per affrontare rispettivamente Danimarca e Germania. Le altre tre squadre, Italia, Giappone e Canada, sono sicure di entrare ai playoff visto che hanno chiuso a 7 vittorie e 5 sconfitte. Ci sarebbe anche una remota possibilità, in caso di sconfitta di Svezia e Norvegia in serata, che cinque squadre finiscano a 7 vittorie e 5 sconfitte e che bisognerebbe fare una maxi classifica avulsa per capire chi volerebbe in semifinale come seconda. Ma una cosa è certa: l’Italia è quantomeno ai playoff.