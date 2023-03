Sinner-Djere oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Il serbo ha esordito nel tabellone sconfiggendo in due set il qualificato australiano Aleksandar Vukic. Sinner, invece, ha potuto usufruire di un bye al primo turno in qualità di decima testa di serie. Le quote della partita sono fortemente sbilanciate dalla parte dell’azzurro. Quest’ultimo è reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz.

I precedenti, tuttavia, sono 2-1 per Djere, che ha battuto Sinner due volte sulla terra rossa. Nell’unico incontro andato in scena sul duro, però, Jannik non ha avuto troppe difficoltà a regolare in due set il nativo di Senta. Sinner vuole regalarsi un’altra settimana da sogno in terra statunitense. Lo spicchio di tabellone dell’italiano, inoltre, si preannuncia abbastanza favorevole. In un’eventuale terzo turno, infatti, per Sinner ci sarebbe uno tra il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff, giustiziere di Fabio Fognini al primo turno, oppure il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sinner e Djere scenderanno in campo oggi (venerdì 24 marzo). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata sul campo intitolato all’ex tennista statunitense Butch Buchholz. Prima di loro lo scontro tra l’argentino Guido Pella ed il canadese Denis Shapovalov, che apriranno le danze non prima delle ore 16:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Fognini e Struff garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.