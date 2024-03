Curling Mondiali 2024: l’Italia vince facilmente con la Norvegia e si qualifica per i playoff

L’Italia del curling femminile, impegnata nella città canadese di Sydney (in Nuova Scozia) nei Mondiali, ha battuto la Norvegia e ha ottenuto il pass per i play-off. Il team azzurro, composto da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di alternate, trovano l’ottava vittoria in nove partite disputate.

La compagine tricolore ha affrontato la Norvegia della skip Marianne Rorvik. Non c’è stata partita: le azzurre hanno letteralmente travolto le avversarie, inducendole ad arrendersi dopo soli sei end, al termine dei quali il punteggio era di 10-2 per l’Italia. Round Robin quindi superato per la squadra tricolore con tre turni d’anticipo rispetto alla fine del girone, che si chiuderà nella notte fra venerdì e sabato. Poi, una volta disputati tutti gli incontri della prima fase, verrà determinato il tabellone dei play-off. Concludere al primo o al secondo posto il Round Robin, però, consente di accedere direttamente alle semifinali, in programma per le 21 europee di sabato, evitando quindi i cosiddetti qualification games, in scena alle 17 di sabato, nei quali saranno coinvolte le squadre classificate dal terzo al sesto posto. Le gare per le medaglie, infine, saranno disputate domenica.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE

Canada 9V-0P QUALIFICATA

Italia 8V-1P QUALIFICATA

Svizzera 7V-2P

Corea del Sud 6V-2P

Danimarca 6V-3P

Svezia 5V-4P

Usa 4V-5P

Giappone 3V-6P

Norvegia 3V-6P

Scozia 3V-6P

Turchia 2V-7P

Nuova Zelanda 1V-8P

Estonia 1V-8P