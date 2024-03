Fiorentina, commozione al Viola Park: squadra e dirigenza ricordano Barone (VIDEO)

La Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park in quello che è stato il primo allenamento dalla morte di Joe Barone, il direttore generale viola scomparso martedì dopo un ricovero per un arresto cardiaco. La squadra si è radunata a centrocampo, in compagnia di Daniele Pradè e del presidente Rocco Commisso, oltre che del resto della dirigenza. I giocatori si sono disposti a cerchio tenendosi la mano durante un momento di raccoglimento. Poi l’applauso. A quel punto la squadra è rimasta sola e Vincenzo Italiano ha tenuto un discorso: “Andare in campo e dire ‘Pres, oggi vinco per te. Oggi corro per te’”, alcune delle parole che emergono dal video pubblicato sui social viola. La squadra ha così iniziato l’allenamento, alla ricerca di una normalità che non sarà più come prima.