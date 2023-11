Curling, Italia femminile al via dello Stu Sells 1824 Halifax Classic

In vista della seconda tappa della stagione del Grand Slam, l’Italia femminile di curling parteciperà allo Stu Sells 1824 Halifax Classic, torneo a quindici squadre di scena ad Halifax, in Canada. La Nazionale tricolore, guidata dagli allenatori Violetta Caldart e Marco Mariani, è inserita nel Gruppo B insieme ad altre quattro squadre e proverà le rotazioni in vista dei prossimi impegni. A scendere sul ghiaccio saranno Stefania Constantini (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Gialle) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti), accompagnate da Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) nel ruolo di riserva.