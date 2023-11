Uruguay, il ct Bielsa ci ripensa: Suarez vicino al ritorno in Nazionale

L’avventura di Luis Suarez con la Nazionale dell’Uruguay potrebbe non essere ancora finita. Il nuovo ct Marcelo Bielsa, arrivato dopo i Mondiali in Qatar, inizialmente non aveva preso in considerazione l’attaccante salvo poi tornare sui suoi passi. Come riporta la stampa sudamericana, il calciatore del Gremio sarebbe infatti tra i convocati per le sfide contro Argentina e Bolivia, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Una scelta che non sorprende più di tanto vista l’importanza degli impegni ma anche il momento di forma di Suarez, che non ha affatto dimenticato come si fa gol, come dimostrano le 22 reti segnate con il Gremio.