Curling Europei Aberdeen 2023, questa Italia è da sogno: Scozia battuta, team Retornaz sa solo vincere

La Nazionale maschile di curling continua a vincere e a convincere. Agli Europei in corso di svolgimento ad Aberdeen, Scozia, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella sconfiggono la Scozia all’ultimo respiro per 7-6 e mettono a segno la sesta vittoria consecutiva blindando sempre più il primo posto nel round robin e la qualificazione alle semifinali.

La Scozia scende sul ghiaccio con i vicecampioni olimpici Bruce Mouat (skip), Gran Hardie, Bobby Lammie ed Hammy McMillan. Riserva Kyle Waddell. Ma l’inizio è completamente a tinte tricolori: un fantastico Retornaz mette a segno un paio di bocciate da antologia e regala due punti all’Italia già nel primo end. La partita però è dura, gli avversari sono di livello e lo dimostrano con il passare dei minuti. Alla fine del terzo end la situazione è completamente ribaltata: da 2-0 a 2-3. L’equilibrio regna sovrano tanto che a metà gara, alla fine del quinto end, gli scozzesi sono avanti per 4-3. Tattica, strategia e un errore di Lammie: l’Italia nel sesto end piazza due punti fondamentali e si porta sul 5-4. La Scozia però non ci sta e nuovamente riesce a ribaltare il risultato portandosi sul 6-5. La tensione sale, i colpi alla fine sono pochissimi: il vicecampione olimpico Mouat compie un grave errore e Retornaz lo punisce portando a casa due stone a punto. Sorpasso all’ultimo tiro: Italia-Scozia finisce 7-6. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani per altre due partite importantissime: alle 10 affronteranno la Turchia, alle 20 la Finlandia. Sognare si può.

I RISULTATI DEL POMERIGGIO

Finlandia-Repubblica Ceca 8-5

Norvegia-Turchia 11-5

Italia-Scozia 7-6

Olanda-Svezia 7-11

Germania-Svizzera 4-8

LA CLASSIFICA