Ministro Abodi: “Trovare scorciatoie contabili è un male da contrastare”

“Trovare delle scorciatoie contabili che incidono sulle competizione è un male da contrastare. Certo non è piacevole, ma si può anche perdere un campionato o un obiettivo”. Queste le parole del ministro dello sport, Andrea Abodi, nel corso del DLA Piper Sport Forum ‘La nuova sfida del calcio: combinazione di performance sportiva e finanziaria’ a San Siro: “La formula banale del calcio è diminuire i costi e aumentare i ricavi, durante il Covid sembrava naturale un abbattimento dei costi, eppure sono aumentati. Anche in una situazione di crisi, il sistema non è riuscito ad abbattere i costi, che poi sono lo strumento attraverso cui si può ambire a migliorare la struttura dei ricavi. Non siamo riusciti a fare né l’una né l’altra cosa”.