Accoglienza da Re per Cristiano Ronaldo a Teheran, dove il portoghese martedì sera giocherà, assieme ai suoi compagni dell’Al Nassr, nel match della Champions League d’Asia contro gli iraniani del Persepolis. Enormi striscioni di ‘Benvenuto’ per il portoghese, che al suo arrivo ha subito ricevuto in dono un tappeto persiano dalla dirigenza del Persepolis.