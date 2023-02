Si è sbloccato Cristiano Ronaldo, e non ha più intenzione di fermarsi. L’attaccante portoghese dell’Al-Nassr è infatti andato a segno nel match di campionato contro l’Al-Wahda, superando così quota 500 marcature nei campionati nazionali. Il portoghese non si è però fermato, firmando un poker in questo match, chiusosi proprio per 0-4.