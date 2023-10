Crisi Gaza, Evra: “Difficile non parlare di quello che sta succedendo, spero finisca presto”

L’ex giocatore della Juventus, tra le altre, Patrice Evra ha dato il suo parere sul conflitto tra Israele e Palestina, che sta causando migliaia di vittime e feriti: “E’ difficile non parlare di quello che sta succedendo. Tra il dolore per le tante morti io spero che presto finisca tutto. Credo nella vittoria dell’umanità e nella speranza, che so che diventerà realta”.