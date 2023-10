Fabio Cannavaro sugli stadi italiani: “Sono osceni e arretrati”

Durante il Laboratorio Academic Gym “Il Giurista entra in campo” alla LUISS, è intervenuto Fabio Cannavaro, ex capitano della nazionale campione del mondo 2006 e pallone d’oro, sulle condizioni degli stadi italiani: “Siamo il peggior paese per stadi al mondo. Sono osceni, fanno cagare… Le strutture sono arretrate e i servizi non ci sono. É meglio che si capisca che non è più solo una questione di andare a vedere una partita, il contorno conta quanto l’evento stesso”.