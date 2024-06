Cosa è successo a Leclerc nelle qualifiche sprint? Decimo e senza tempo, Charles prende bandiera

Un venerdì da dimenticare per la Ferrari di Charles Leclerc. Nel corso della qualifica sprint del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024, la SF-24 del pilota monegasco si è spenta in pit-lane impedendo quindi a Leclerc di andare a registrare un tempo nella SQ3 e quindi domani, nella sprint, partirà dalla decima posizione mentre il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, scatterà quinto.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA SPRINT

COSA E’ ACCADUTO A CHARLES LECLERC?

Siamo nella SQ3 e mancano due minuti al termine delle qualifiche sprint. Tutte le macchine si apprestano ad uscire dalla pit-lane per andare a far segnare il tempo che definirà le prime cinque file della sprint di domani. Tutte le vetture montano obbligatoriamente gomma soft. Tutti escono nello stesso istante e quindi si crea una lunga coda ai box: Charles Leclerc è il nono di questa coda, quindi il penultimo, con dietro di lui solamente Pierre Gasly. Ad un certo punto si attiva l’anti stallo e la macchina si spegne completamente. Leclerc deve far passare Gasly e, solo manualmente, riesce a riaccendere la macchina. Solo che, così facendo, passano i secondi e il monegasco non fa in tempo a finire il suo giro out e di conseguenza prende la bandiera a scacchi scatenando tutta la sua delusione. I motivi del perché la macchina si sia spenta, nonostante si sia attivato l’anti stallo – che in teoria serve proprio per non far spegnere il motore – non sono ancora stati resi noti.

IL TEAM RADIO

Leclerc ha provato a chiedere informazioni al suo ingegnere Bryan Bozzi su quanto è accaduto: “Che diavolo è successo ragazzi?”. “Si è attivato l’anti-stallo”, la risposta di Bozzi. “Bene, grazie, ma non si dovrebbe spegnere il motore”, l’osservazione di Leclerc . “Ne parleremo quando tornerai ai box”, la chiosa finale di Bozzi.

LE DICHIARAZIONI

“Non so cosa sia successo, so solo che si è spento tutto. Parlerò con il team più tardi, non eravamo forti, ma meglio del 10° posto sicuramente avrei potuto farlo“.