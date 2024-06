Sinner in copertina su L’Equipe: “Non cambierò per estranei che mi criticano”

Jannik Sinner è il protagonista della nuova copertina de L’Equipe. Il celebre quotidiano francese ha pubblicato un’intervista al numero 1 al mondo, a pochi giorni dal suo esordio a Wimbledon. L’azzurro ha toccato diversi punti, affrontando il tema del vertiginoso aumento di popolarità. “L’anno scorso, dopo la Coppa Davis, sono andato a San Siro per una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che stavo arrivando e hanno scritto il mio nome in tribuna – racconta Sinner – Era una sensazione pazzesca, ancora di più come tifoso del Milan. Tuttavia, spero che la gente non mi veda solo attraverso i miei successi sportivi, ma anche attraverso ciò che trasmetto come persona”.

Jannik però rimarca che in Italia “all’inizio non era semplice. Ero un po’ diverso dagli altri, sia in campo che fuori. Da dove vengo io, la gente va a letto presto mentre la maggior parte degli italiani rimane sveglia fino a tardi. Quando sono partito per il sud Italia per allenarmi, ho imparato lo “stile italiano” – racconta il campione azzurro – Se alla gente piace il mio modo di essere, bene. Altrimenti, va bene lo stesso. Ovviamente è diverso se nel mio ambiente mi dicono che questo o quello non va bene. Ma non cambierò per estranei che mi criticano”.

Interessante anche la risposta al rapporto con i social, utilizzati molto meno e in maniera diversa rispetto ad altri atleti di questo calibro. “Non sono la vita reale! Domani posso postare una mia foto con un grande sorriso, ma nel momento stesso in cui la pubblico sto male. Solo che questo non lo vedranno. Tutto quello che penseranno è che sono sempre felice, il che è ovviamente sbagliato – spiega Sinner – Dobbiamo fidarci di quello che ci mostrano sui social media? Quindi, francamente, preferisco vivere senza. Non ho bisogno di leggere ciò che le persone scrivono su di me, non ci penso e amo la mia vita senza le reti, come la vivo attualmente”.