Cori razzisti a Maignan, Amnesty torna a parlare delle violazioni dei diritti umani

Il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, scrive sui social un messaggio destinato a Mike Maignan, vittima di cori razzisti durante la partita tra Udinese e Milan: “Solidarieta’ a Maignan che pone una questione di diritti umani. E’ una questione mai affrontata da quel calcio che in questi giorni gioca la Supercoppa in Arabia Saudita, incurante delle violazioni dei diritti umani in quel Paese. Tutto torna soprattutto l’indifferenza”.