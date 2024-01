Formazioni ufficiali Ascoli-Bari, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Bari, match valevole per la ventunesima giornata di Serie B 2023/2024. Sfida molto importante per entrambe le squadre, a caccia dei tre punti per avvicinare i rispettivi obiettivi. La squadra di casa è in piena zona retrocessione ma con una vittoria potrebbe respirare significativamente. Il Bari invece è poco distante dalla zona playoff e va a caccia di un successo per rilanciarsi in quest’ottica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Quaranta, Botteghin; Falzerano, Valzania, Masini, Di Tacchio, Falasco; Rodriguez, Mendes.

BARI: Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Edjouma; Kallon, Nasti, Sibilli.