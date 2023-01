Coppa del mondo di ciclocross: Van der Poel vince ancora davanti a Van Aert

Mathieu Van der Poel vince la la 13a prova di Coppa del mondo di ciclocross battendo in una volata mozzafiato il rivale di sempre Van Aert. Un’ora di spettacolo, pieno di sorpassi e astuzie, con oltre 15mila spettatori di Benidorm che ospitava la prima storica gara di ciclocross di coppa del mondo nella Costa Blanca. Per Van der Poel è la seconda vittoria nel cross in questo inverno.