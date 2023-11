Coppa Italia Serie C: l’Avellino batte la Juve Stabia e vola ai quarti

L’Avellino batte la Juve Stabia per 1-0 grazie alla rete di Patierno al minuto 53, nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. La squadra padrona di casa accede così ai quarti di finale, dove incontrerà la Lucchese.

L’Avellino e la Juve Stabia si incontrano per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Il percorso della squadra ospite si è rivelato impervio, ma l’Avellino non manca di difficoltà, con ben nove infortunati. La partita inizia con una visibile aggressività della squadra ospite. Dopo una prima parte che non ha regalato grandi emozioni, con entrambe le formazioni in difficoltà nel verticalizzare, l’Avellino trova il giusto il ritmo e gli ultimi minuti del primo tempo vedono le squadre accendersi e sferrare numerosi attacchi. La gara si dimostra quindi equilibrata, con una seconda metà pronta a regalare sorprese. Dopo quindici minuti di stop, ecco che la gara si accende e il risultato viene sbloccato: Patierno manda la palla in rete al 53‘ e i padroni di casa si portano in vantaggio. I tentativi della Juve Stabia di trovare il pareggio si rivelano inutili, nonostante l’asfissiante pressing, che continua sino agli ultimi minuti. Dopo alcuni secondi di tensione e quasi cinque minuti di recupero, l’Avellino si aggiudica la vittoria e passa il turno, accedendo ai quarti di finale dove troverà la Lucchese.