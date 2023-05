Eurolega, quarti di finale Playoff 2022/2023: Monaco sbanca Maccabi, il Real Madrid riapre tutto contro Partizan

Nella serata di oggi si sono giocate le terze partite delle serie valide per i quarti di finale dei Playoff di Eurolega2022/2023. Il Maccabi Tel Aviv non mantiene il fattore campo e cede la vittoria a Monaco, mettendo la serie sull’1-2. La squadra israeliana cade in casa contro i monegaschi per 78-83, regalando adesso un match point agli avversari.

Nell’altra gara di giornata, a Belgrado si sono sfidati Partizan e Real Madrid, partendo dal 2-0 per i padroni di casa e dopo l’incredibile baraonda della scorsa gara. Anche qui gli animi non sono meno animati, ma questa volta, a vincere è il Real Madrid, 80-82, e che allunga la serie sul 2-1, sperando ancora nell’incredibile rimonta.