Coppa di Germania 2022/23: vince il Borussia Dortmund sul Bochum, Norimberga avanti ai rigori contro Dusseldorf

Termina 1-2 il match tra Bochum e Borussia Dortmund, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa di Germania 2022/23. La partita è stata decisa dalle reti di Can e Reus all’45’+1′ e al 71′. Inutile quindi il pareggio dei padroni di casa, su calcio di rigore, al minuto 64′, con Stoger. Passa il turno anche il Norimberga, che sconfigge il Dusseldorf. Proprio gli ospiti sono andati in vantaggio al 33′, con Kownacki. Pareggio che arriva soltanto al 90’+3′, con Duman. Si va poi ai rigori, e qui è decisivo l’errore di Niemiec: 5-3, e padroni di casa qualificati ai quarti di finale.