Atletica: Barontini si migliora a Torun, 5.72 per Stecchi nell’asta

Continua in Polonia, a Torun, il meeting Gold del World Indoor Tour. 5,72 per Claudio Stecchi che continua a migliorarsi in questa stagione. 3 tentativi anche per il 5,82, con cui avrebbe eguagliato il record italiano indoor del suo coach Giuseppe Gibilisco, oltre che il personale all’aperto, e raggiunto lo standard per gli Europei in sala di Istanbul. Purtroppo, nulla di fatto.

Si migliora negli 800 metri Simone Barontini, al quinto posto con il tempo di 1:47.42. Per il 24enne delle Fiamme Azzurre un progresso di nove centesimi sul personale indoor, diventando il settimo italiano di sempre, e di mezzo secondo abbondante rispetto all’esordio stagionale (1:48.09 a Manchester).