Coppa del Mondo sci di fondo 2023/2024, i convocati per Trondheim: c’è il rientro di Hellweger

Prosegue la Coppa del Mondo di sci di fondo, che dopo Oestersund ora si sposta in Norvegia per la tappa di Trondheim. Oltre a confermare gli atleti già presenti nelle precedenti tappe, il responsabile tecnico Markus Cramer ha convocato per le gare di questo fine settimana anche l’altoatesino Michael Hellweger, al rientro dopo l’infortunio di inizio stagione. Il gruppo azzurro conterà quindi di dieci elementi: Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp e lo stesso Michael Hellweger. La tappa di Trondheim proporrà tra venerdì 15 e domenica 17 dicembre la prima sprint in tecnica libera della stagione seguita da uno skiathlon e da una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri.