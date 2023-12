Lazio-Inter, procede spedita la vendita biglietti: sold out il settore ospiti

A meno di una settimana dal match di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Inter, in programma all’Olimpico di Roma domenica 17 dicembre, procede a gonfie vele la vendita dei biglietti. Sold out nel giro di poche ore il settore ospiti, con i 6mila dei Distinti Sud-Ovest andati via in un batter d’occhio. Esaurito anche lo spicchio di Curva Maestrelli adiacente al settore ospiti, popolato verosimilmente da altri sostenitori dell’Inter. Gli unici settori dell’impianto dove restano disponibili i biglietti sono la Curva Maestrelli (circa 2mila), la Tribuna Tevere (all’incirca un migliaio) e la Monte Mario (ampia disponibilità).