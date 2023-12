Biathlon, Coppa del Mondo: 10 azzurri convocati per Lenzerheide, ultimo appuntamento del 2023

Il 2023 del biathlon, dopo le tappe di Oestersund e Hochfilzen si chiude con Lenzerheide. In Svizzera si gareggia da giovedì 14 a domenica 17 dicembre prima della breve pausa che ci porterà nel 2024, con il primo appuntamento del nuovo anno in programma dal 4 gennaio ad Oberhof. Saranno dieci gli azzurri che prenderanno parte alla terza tappa stagionale della Coppa del Mondo, con in calendario una sprint, un’inseguimento e la prima mass start della stagione a chiudere il fine settimana. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato dieci azzurri per l’appuntamento sulla neve elvetica.

In campo femminile Lisa Vittozzi – terza nella generale dietro a Tandrevold e Jeanmonnot – cerca punti importanti nella sua rincorsa verso la pettorina gialla di leader. Con lei anche Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi, quest’ultima reduce dai primi punti conquistati in Coppa ad Hochfilzen. Tra gli uomini punta di diamante è sempre Tommaso Giacomel, attualmente primo nella classifica Under 25, con Didier Bionaz in terza posizione. Con loro anche Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer. Al seguito della squadra azzurra ci saranno i tecnici Jonne Kähkönen, Mirco Romanin, Andrea Zattoni, Fabio Cianciana, Simone Biondini, Christian Favre, Mattia Nicase, Luca D’Incau, Ryan Chapellu, Devis Da Canal e Michele Camarda.