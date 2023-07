Dopo Bologna, Manchester e Valencia, è stata annunciata la sede del quarto gruppo della fase a gironi di Coppa Davis 2023. Il gruppo D con Croazia, Olanda, Usa e Finlandia andrà in scena proprio in Croazia, a Spalato. Appuntamento dal 12 al 17 settembre sul veloce indoor dell’Arena Gripe Sports Centreon. In palio due pass per le Finals in programma a Malaga (Spagna) a novembre.