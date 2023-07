Nuoto, Pellegrini si congratula con O’Callaghan per il record del mondo e svela di essere incinta

Tramite un post su Instagram, Federica Pellegrini ha fatto i complimenti all’australiana Mollie O’Callaghan per il record mondiale nei 200 stile libero stabilito in occasione dei Mondiali di Fukuoka 2023. Dopo ben 14 anni, Pellegrini cede dunque lo scettro ad un’altra atleta. “Gara incredibile Mollie, davvero una delle migliori che io abbia visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…” ha scritto la Divina, che nel video ha sollevato la maglietta per mostrare la pancia con la scritta in inglese ‘Ce lo riprenderemo‘. Il riferimento è alla gravidanza, come si evince dall’emoji di un pancione ma anche dalla presenza nel video del marito Matteo Giunta, che bacia affettuosamente.

