Coppa Davis 2023, sorteggio accoppiamenti quarti di finale in tv: data, orario e diretta streaming

L‘Italia torna a Malaga, dove dal 20 al 26 novembre andranno in scena le Finals di Coppa Davis 2023. A differenza di quanto accaduto negli anni passati, quest’anno il sorteggio è stato effettuato solo in parte. Sappiamo che la squadra di Filippo Volandri sarà nella parte bassa del tabellone, ma per conoscere tutti gli accoppiamenti bisognerà attendere la giornata di martedì 19 settembre. Alle ore 12:00 italiane saranno svelati gli incontri dei quarti di finale con l’Italia che attende una tra Olanda e Gran Bretagna. Sarà possibile seguire il sorteggio sul canale Youtube della ITF e sulle piattaforma social.