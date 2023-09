MotoGP GP India 2023, Alex Marquez: “Tante incognite, ci stiamo preparando giocando alla play”

La MotoGP fa tappa in India per un fine settimana pieno di incognite, su una pista tutta da testare per i piloti. “E’ un’incognita per tutti. Ci stiamo preparando come possiamo: giocando alla play, guardando gare di F1 e poi una volta lì proveremo ad adattarci il più velocemente possibile”. Così Alex Marquez, in vista della prima gara del Motomondiale a Nuova Delhi, tredicesimo appuntamento della stagione 2023. Seguirà, poi, l’appuntamento in Giappone. “Motegi può essere molto favorevole con tutte quelle frenate. Arriviamo da due fine settimana positivi ma non perfetti e c’è tanta voglia di dimostrare il nostro valore e continuare a crescere”, ha detto ancora Marquez.

“Mi sono sempre piaciuti i nuovi circuiti dove tutti partiamo da zero ed è lì che viene davvero a galla il lavoro fatto con il team durante tutto il fine settimana, senza dati e storici – ha detto il compagno di squadra Di Giannantonio -. Mi aspetto una pista con poco grip, ma molto veloce quindi potrebbe adattarsi bene alle nostre caratteristiche. In Giappone poi, per prima cosa avrò una sorpresa, e in più è una pista con frenate potenti e so che la Ducati lì sarà competitiva”.