Coppa Davis 2023, Panatta torna sulla rinuncia di Sinner: “Non lo biasimo, ormai i tennisti sono aziende”

Impegnato al commento della sfida di Coppa Davis 2023 tra Italia e Canada ai microfoni Rai, Adriano Panatta è tornato a parlare della decisione di Jannik Sinner di rinunciare alla trasferta di Bologna: “Sinner ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Al giorno d’oggi non puoi pretendere dai giocatori di vertice che abbiano come priorità la Coppa Davis. Al massimo è un fatto sentimentale se un giocatore ritiene la Coppa Davis più importante per sé stesso. Personalmente non biasimo Jannik, dobbiamo renderci conto che è così. Ognuno è fatto a modo suo, ma ormai i tennisti sono aziende e non lo dico come una critica“.