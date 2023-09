Il Barcellona porta una maglia speciale per il Clásico contro il Real Madrid. I blaugrana indosseranno una nuova versione della maglia con lo storico logo dei Rolling Stones, il cui ultimo disco è in uscita proprio ad ottobre, al centro della maglia. Era già successo nei Clasico dello scorso anno con i loghi della cantante Rosalia e di Drake posti in mezzo alla classica divisa blu e rossa.