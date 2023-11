Coppa Davis 2023, il doppio è australiano: Ebden e Purcell portano Hewitt in semifinale

L’Australia è la seconda semifinalista della Coppa Davis 2023. A Malaga, dove sono in corso di svolgimento le Finals, la formazione di Lleyton Hewitt supera al doppio decisivo una mai doma Repubblica Ceca e prenota per venerdì pomeriggio (ore 16) il match contro la Finlandia. Ci pensano Matthew Ebden e Max Purcell a sconfiggere Jiri Lehecka e Adam Pavlasek con lo score finale di 6-4 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di partita.

PRIMO SET – L’inizio di match scorre via liscio con entrambe le coppie che tengono i rispettivi servizi senza patemi d’animo. La superficie estremamente veloce dà una grande mano a chi serve, ogni minima occasione può essere quella buona. La coppia australiana lo sa e infatti nel settimo game, al primo momento buono, piazza il break che di fatto chiude a tripla mandata la prima frazione di gioco. Il duo australiano serve con il 95% di prime in campo, concede solamente due punti agli avversari e chiude in scioltezza per 6-4.

SECONDO SET – Pavlasek e Lehecka però non hanno nessuna intenzione di mollare e con il passare dei minuti sembrano prendere sempre più confidenza. Certo, concedono occasioni agli avversari ma annullano bene la palla break nel primo game e sono in piena partita. Ebden e Purcell vivono il primo momento di difficoltà sul 2-2 ma gli australiani risalgono da 15-30 ed evitano guai. Il match adesso è molto equilibrato, sul 3-3 30-30 Pavlasek sbaglia una volée semplicissima ma i cechi annullano la palla break, risalgono e tengono allungando sul 4-3. Ebden e Purcell non mollano la presa, si arriva al momento decisivo, sul 5-5, con il secondo break di serata. Di fatto è quello decisivo: il duo australiano non trema e senza concedere alcuna palla break chiudono la partita con lo score di 6-4 7-5.