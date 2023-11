Milan, Maldini: “Per 10 giorni ho provato a portare Messi in rossonero”

‘L’ex direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha svelato un retroscena che ha del clamoroso. Nella sua era al Milan da dirigente, in cui c’è stata anche la vittoria del 19esimo scudetto, l’ex capitano dei rossoneri in campo avrebbe provato a portare a Milano Lionel Messi. A rivelarlo lo stesso Maldini ospite di Giacomo Poretti nel suo PoretCast.

Maldini: “Penso che un calciatore come Messi sia uno spettacolo per tutti, anche se ormai è tardi, quando leggevo che poteva andare all’Inter ero amareggiato. Per 10 giorni ho provato a portarlo al Milan ma poi abbiamo capito che era impossibile“.

Su Leao: “Leao è un grande talento, aldilà che faccia calcio, modello o cantante, ha qualcosa di importante. Mi ha chiesto di far uscire il disco due giorni prima della partita, gli ho risposto che non era un problema ma avrebbe dovuto segnare due gol il sabato, non segnò ma fece assist (ride ndr). La cosa più bella di questi anni sono proprio i rapporti personali“.

Sulle sue esperienze: “Il primo Scudetto con Sacchi mi ha fatto capire di poter vincere e mi è rimasto impresso. Quando perdi una finale Mondiale o una semifinale contro Maradona non è facile, anche con il Milan ad Istanbul, avevo segnato dopo 40 secondi. Dopo il gol ho pensato: “Serata strana, per segnare io in finale di Champions dopo 40 secondi…”