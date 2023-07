Coppa Davis 2023, Binaghi: “Siamo in un girone difficile, ma giocheremo per vincere”

Angelo Binaghi, presidente della Fitp, è intervenuto in conferenza stampa in vista degli impegni in Coppa Davis dell’Italia, che disputerà il suo girone a Bologna: “Giocheremo per vincere, senza temere nessuno. Siamo felici di affrontare subito i campioni in carica del Canada, che lo scorso anno ci hanno sconfitto in semifinale. Non vediamo l’ora di tornare in campo, sia perché ricordiamo l’affetto dei tifosi che hanno riempito il palazzetto di Casalecchio di Reno, sia perché il risultato finale dello scorso anno, un prestigioso terzo posto, non rispecchi le nostre ambizioni. A rovinare la festa dei giocatori è stata soprattutto una serie di infortuni difficilmente ripetibile“.

Binaghi ha poi proseguito: “La nostra squadra non ha paura di nessuno. Siamo capitati in un girone difficile con tre avversarie forti, ma giochiamo per vincere: saremo chiamati a prendere il toro per le corna. Vogliamo vincere innanzitutto per far sentire il Paese vicino alle popolazioni colpite dall’alluvione, dando loro forza ed entusiasmo per ripartire rapidamente. Poi, anche per Nicola Pietrangeli, che a breve compirà 90 anni e continua ad essere una bandiera e una fonte di ispirazione“.