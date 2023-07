ESports, Fifae Nations Cup: Italia sorteggiata con Marocco, Finlandia, Malesia, Francia e Usa

La eNazionale italiana FIFA è pronta a ‘scendere in campo’ per la FIFAe Nations Cup. La fase finale della competizione eSport si svolgerà da lunedì 11 a venerdì 14 luglio a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita che ospiterà le 24 nazionali qualificate per l’ultimo atto del torneo.A rappresentare l’Italia, guidata da Nello ‘Hollywood’ Nigro, saranno Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Raffaele ‘er_caccia98’ Cacciapuoti e Danilo ‘danipitbull’ Pinto.

La squadra azzurra è stata inserita nel Gruppo B, inseie a Marocco, Stati Uniti, Francia, Malesia e Finlandia: le prime quattro classificate del girone, che prevede gare di andata e ritorno, si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Ecco il calendario, con le gare dell’Italia disponibili sul canale Twitch della eNazionale.

11 luglio: Ore 15: USA-ITALIA

Ore 15.25: ITALIA-Malesia

Ore 15.50: Marocco-ITALIA

Ore 16.35: Francia-ITALIA

Ore 17: ITALIA-Finlandia

12 luglio: Ore 15: ITALIA-USA

Ore 15.25: Malesia-ITALIA

Ore 15.50: ITALIA-Marocco

Ore 16.35: ITALIA-Francia

Ore 17: Finlandia-ITALIA