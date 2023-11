Coppa Davis 2023, Abodi: “Giornata di soddisfazioni, grande euforia per la vittoria”

Intervenuto in video collegamento all’evento Italia Direzione Nord, in corso a Milano, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha commentato la vittoria dell’Italia in Coppa Davis: “E’ stata una giornata piena di successi e di soddisfazione. Avevo promesso ai ragazzi di raggiungerli in caso di successo e ieri li ho potuti abbracciare a Malaga. C’era grande euforia per aver riportato la Davis in Italia dopo 47 anni. E’ la dimostrazione di come una Federazione possa arrivare alla vittoria tramite la pianificazione, investendo negli impianti e nella presenza nelle scuole – ha spiegato – E’ stata una grande gioia, così come qualche settimana prima c’era stata per le ragazze, capaci di arrivare in finale: mi auguro che ci sia spazio per ringraziare anche loro“. Infine, Abodi ha concluso: “Tutti i ragazzi hanno uno sguardo che rappresenta un’anima buona, la cui massima espressione è Jannik Sinner. L’intera squadra, anche Berrettini che era presente senza giocare, ha dato prova che è possibile vincere mantenendo la sincerità dei pensieri“.