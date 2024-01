Coppa d’Africa 2024: il Senegal batte 3-1 il Camerun e si qualifica con un turno d’anticipo

Il Senegal supera per 3-1 il Camerun nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024 e festeggia la qualificazione con un turno d’anticipo. Altro successo convincente per la squadra del ct Cisse, capace di sbloccare la gara al quarto d’ora con Sarr e trovare il raddoppio al 71′ con Diallo. La rete di Castelletto a 7′ dal 90′ ha riaperto il match, dando speranza al Camerun, ma a chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato Sadio Mané in pieno recupero. Senegal già qualificato, ma ancora non certo del primo posto – basterà un solo punto all’ultima giornata o, in caso di pareggio tra Guinea e Gambia, non servirà neanche quello. Resta fermo a quota un punto invece la squadra di Onana, che si giocherà tutto nella partita con il Gambia.

